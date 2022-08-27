В Рязани продолжают искать очевидцев смертельного ДТП на улице Октябрьской
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Октябрьской 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло 22 августа в 2:40 в Рязани около дома № 30/17 на улице Октябрьской.
Автомобиль Kia Rio сбил мужчину, который от травм скончался на месте.
Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28.