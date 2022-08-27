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В Рязани продолжают искать очевидцев смертельного ДТП на улице Октябрьской

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Октябрьской 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 22 августа в 2:40 в Рязани около дома № 30/17 на улице Октябрьской.

Автомобиль Kia Rio сбил мужчину, который от травм скончался на месте.

Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28.