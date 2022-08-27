В Рязани остановили подростка, ехавшего на автомобиле родителей

В субботу, 27 августа, в Рязани остановили подростка, ехавшего на автомобиле родителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция заметила автомобиль «ВАЗ» в 4:35 в Рязани на улице Октябрьской.

«Когда полицейские направились к машине в ней было заметно подозрительное движение. Через некоторое время этот автомобиль попытался скрыться с места», — рассказали в УМВД.

Патрульные остановили машину после преследования. За рулем оказался 16-летний житель Рыбновского района, у которого из-за возраста не может быть «прав».

Выяснилось, что машина принадлежит матери несовершеннолетнего — 44-летней жительнице Рыбновского района. Нарушителя препроводили в полицейское подразделение по делам несовершеннолетних.

Оказалось, что мать подростка не знала, что сын воспользовался машиной и не давала на это разрешения.

Юношу и его родителя привлекут к ответственности.