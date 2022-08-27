В Пронске из-за замыкания подстанций произошло два возгорания

В пятницу, 26 августа, в Пронске произошло замыкание трансформаторных подстанций, из-за чего загорелись два участка. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Отмечается, что причиной возгорания стали оборванный провод и летящие искры. Вспышки возникли на подгорье — вблизи Спасо-Преображенского монастыря и в Дорожном переулке — вблизи жилья и дачных строений.

Очевидец рассказал, что трава вспыхнула сразу, как только на землю упал провод.

«Линия проходит по пустырю, где травостой в человеческий рост. Овраг полыхнул в одно мгновенье…» — рассказал собеседник издания.

Пожарные потушили оба очага за час, электрики восстановили поврежденные линии.

«Жителям улицы Первомайской и площади Горького пришлось ожидать подачу электроэнергии до шести часов вечера» — отметили в сообщении.