В Новомичуринске при пожаре в квартире погибла собака
Животное выпрыгнуло из окна, спасаясь от огня.
В Новомичуринске произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом в субботу, 27 августа,
Инцидент случился в субботу, 27 августа, около пяти вечера в квартире на пятом этаже дома № 31 по проспекту Смирягина. По предварительной версии, квартире взорвался холодильник. Полностью сгорела кухня.
На момент пожара в квартире находился 20-летний парень и собака. Животное, пытаясь спастись от огня, выпрыгнуло из окна и разбилось.
Спустя полчаса пожарные ликвидировали огонь в квартире.