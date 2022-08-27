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В Новомичуринске при пожаре в квартире погибла собака
Животное выпрыгнуло из окна, спасаясь от огня.

В Новомичуринске произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в субботу, 27 августа, около пяти вечера в квартире на пятом этаже дома № 31 по проспекту Смирягина. По предварительной версии, квартире взорвался холодильник. Полностью сгорела кухня.

На момент пожара в квартире находился 20-летний парень и собака. Животное, пытаясь спастись от огня, выпрыгнуло из окна и разбилось.

Спустя полчаса пожарные ликвидировали огонь в квартире.