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В Липецке задержали 31-летнего рязанца, обокравшего несколько магазинов в городе
Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

В Липецке задержали 31-летнего рязанца. Подробности в субботу, 27 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в июле этого года. Мужчина ехал из Рязани в Сочи, воспользовавшись сервисом для совместных поездок. Автомобиль остановился в Липецке проездом. Мужчина пошел за покупками и в какой-то момент у него разрядился телефон. Когда он вернулся на место, где должен был ждать его автомобиль, он его не нашел.

Тогда рязанец рано утром взломал дверь в табачную лавку и украл деньги в размере 5300 рублей. Затем он прошел мимо магазина сантехники, где увидел женскую сумку и пытался украсть ее, но хозяйка имущества его заметила и погналась за злоумышленником. Мужчине удалось скрыться, но женщина обратилась в полицию с заявлением о краже имущества.

Рязанца задержали в кратчайшие сроки. В отношении него завели уголовное дело.

Мужчина раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.