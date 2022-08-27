В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом и «Ладой» погиб ребенок

13-летняя девочка сидела на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Hyundai и Lada. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в Абанском районе. Там микроавтобус Hyundai вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Lada Priora.

«По предварительной информации, в ходе движения произошел занос задней части транспортного средства и выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Priora, который двигался из Канска в Абан», — пояснили в ведомстве.

В результате погибла 13-летняя пассажирка микроавтобуса. Она сидела на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Еще пять из восьми пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.