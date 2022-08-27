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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День Знаний, 1 сентября, выходным днем. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что политик обратился в Минтруд с таким предложением. Хамзаев назвал этот день «настоящей эстафетой», поскольку родителям нужно успеть приготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

Депутат добавил, что необходимо акцентировать внимание на такие праздники со стороны государства, так как выходной должен стать стимулом для родителей, чтобы уделить внимание ребенку.