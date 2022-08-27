В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День Знаний, 1 сентября, выходным днем. Об этом передает
Отмечается, что политик обратился в Минтруд с таким предложением. Хамзаев назвал этот день «настоящей эстафетой», поскольку родителям нужно успеть приготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.
Депутат добавил, что необходимо акцентировать внимание на такие праздники со стороны государства, так как выходной должен стать стимулом для родителей, чтобы уделить внимание ребенку.