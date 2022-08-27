Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан Донбасса и Украины в России

Президент Владимир Путин подписал указ об условиях пребывания граждан Донбасса и Украины в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что жители ДНР, ЛНР и Украины могут находиться на территории России «без ограничения сроков, установленных ФЗ от 25 июля 2002 года». Для этого они должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, сфотографировать и пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотиков.
«"Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“, при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», — говорится в документе.