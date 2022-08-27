Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
31°
Вск, 28
33°
Пнд, 29
32°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.1 / 65.95 27/08 10:20
Нал. EUR 63.55 / 65.95 26/08 16:40
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
Вчера 14:00
1 025
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
2 878
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
7 274
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
7 592
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан Донбасса и Украины в России
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ об условиях пребывания граждан Донбасса и Украины в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что жители ДНР, ЛНР и Украины могут находиться на территории России «без ограничения сроков, установленных ФЗ от 25 июля 2002 года». Для этого они должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, сфотографировать и пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотиков.

«"Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“, при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», — говорится в документе.