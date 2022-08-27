Опубликовано видео, как спасатели бросили технику при тушении пожара под Рязанью
Огонь уничтожил восемь единиц техники, которую для тушения пожаров перегнали в Рязанскую область из Москвы.
Опубликовано видео, как спасатели бросили технику при тушении пожара под Рязанью. Ролик появился в Telegram-канале
«Из-за сильного порыва ветра огонь быстро накрыл технику — люди успели только забрать из нее самое ценное и убежать», — говорится в подписи к видео.
Отмечается, что огонь уничтожил восемь единиц техники, которую для тушения пожаров перегнали в Рязанскую область из Москвы.
Ранее РЗН. инфо публиковал кадры сгоревшей техники.