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Опубликовано видео, как спасатели бросили технику при тушении пожара под Рязанью
Огонь уничтожил восемь единиц техники, которую для тушения пожаров перегнали в Рязанскую область из Москвы.

Опубликовано видео, как спасатели бросили технику при тушении пожара под Рязанью. Ролик появился в Telegram-канале Baza.

«Из-за сильного порыва ветра огонь быстро накрыл технику — люди успели только забрать из нее самое ценное и убежать», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что огонь уничтожил восемь единиц техники, которую для тушения пожаров перегнали в Рязанскую область из Москвы.

Ранее РЗН. инфо публиковал кадры сгоревшей техники.