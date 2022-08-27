Малков сообщил, что сократится группировка по тушению пожаров под Рязанью

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе сократят число сил и средств, задействованных в тушении пожаров. Об этом передает
Заявление Малков сделал на заседании правительственной комиссии.
Врио губернатора рассказал, что «на определенных квадратах уже полностью никакой активности пожара».
«Все потушено, и необходимости сохранять контингент нет. Определенные силы будут отводиться», — сказал Малков.
Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко отметил, что в ближайшее время оценят возможное число сил и средств, которые можно вывести.
«Есть значительное количество площади внутри очага, которое уже не нуждается в присутствии таких сил и средств Москвы», — заявил он.
Малков добавил, что увеличение площади пожаров носит технический характер и связано со встречным палом.