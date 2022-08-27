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Малков: ситуация с лесными пожарами под Рязанью полностью под контролем
Он также предупредил, что в некоторых населенных пунктах может быть задымление − это результат отжига и особенность метеоусловий.

Врио главы региона Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами под Рязанью. Соответствующий пост в субботу, 27 августа, он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, за последние сутки ситуация с пожарами взята полностью под контроль.

«За пределы определенного контура пожар не перешагнул, угрозы населенным пунктам нет. С некоторых участков, по которым прошел пожар, можно начинать выводить людей и технику — на них все полностью потушено», — написал Малков.

Он также добавил, что в течение всего дня субботы усиленно будет работать авиация. Они будут тушить пожар по координатам. Также проводится встречный пал активной кромки и продолжается прокладка минерализованных полос.

Малков объяснил, что в некоторых населенных пунктах может быть задымление — это результат отжига и особенность метеоусловий.

«Угрозы населенным пунктам нет», — заключил он.