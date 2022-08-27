Длина кромки горения леса под Рязанью сократилась за сутки в два раза

В Рязанской области локализация пожаров происходит в плановые сроки. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, длина кромки активного горения сократилась за сутки в два раза.

Распространение огня остановили за счет защитной полосы, вспаханной по периметру кромки пожаров.

«Случаев перехода пламени за его пределы не зафиксировано. Новые очаги за сутки не появились. Существенное сокращение кромки активного горения достигнуто также за счет работ по встречному отжигу», — говорится в сообщении.

По данным на 27 августа, общая площадь, пройденная огнем, увеличилась и достигла 17,4 тысячи гектаров. Продолжаются работы по локализации.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минприроды России, Рослесхозу совместно с Аналитическим центром при правительстве России и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны.

Доступ к этой системе получат все задействованные федеральные и региональные органы.