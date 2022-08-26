Жительницу Шацка оштрафовали за продажу опасного самогона. Об этом
В декабре 2021 года пенсионерка сделала самогон крепостью 38,9%. Одну бутылку она продала за 100 рублей.
Экспертиза показала, что алкоголь содержал изобутанол, 1-бутанол, изоамилол, гексанол, уксусный альдегид, этилацетат, метилацетат, ацетон, 2-бутанон и метиловый спирт. Концентрация веществ превышала допустимую норму, самогон оказался опасным для здоровья.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.