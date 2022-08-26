Жительницу Чучковского района осудили за покушение на убийство
Женщина несколько раз ранила ножом сожителя.
Жительницу Чучковского района осудили за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Инцидент произошел 18 апреля 2022 года.
Сожители распивали алкоголь. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Женщина несколько раз замахивалась на него ножом, однако ее сдерживал гость. Однако в очередной раз мужчина не смог остановить ее. Она четыре раза ударила сожителя в область груди и живота.
Гость смог разоружить женщину. Он вызвал врачей, которые смогли спасти пострадавшего.
Женщину задержали и заключили под стражу.
36-летнюю жительницу Чучковского района приговорили к семи годам в колонии общего режима.