Врио губернатора Павел Малков поддержал перенос Дня города в Рязани
«Понимаю, как все готовились, но наша общая задача сейчас — преодолеть сложившуюся в регионе ЧС», — написал чиновник.
Врио губернатора Павел Малков поддержал перенос Дня города в Рязани. Об этом он сообщил в своем
«Понимаю, как все готовились, но наша общая задача сейчас — преодолеть сложившуюся в регионе ЧС», — написал чиновник.
Ранее мэр города Елена Сорокина объявила, что субботние мероприятия Дня города перенесли на сентябрь.