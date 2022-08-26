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В Ульяновске во время драки погиб человек
Трагедия произошла в ночь на пятницу, 26 августа.

В Ульяновске в результате поножовщины погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 августа, на улице Гончарова.

По информации ведомства, 36-летний ульяновец ударил ножом 19-летнего мужчину в грудь. Молодой человек умер на месте. 25-летнему знакомому погибшего подозреваемый нанес четыре удара, однако, благодаря оказанной медпомощи, он остался жив.

Подозреваемого задержали. Следователь будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.