В Ульяновске во время драки погиб человек
Трагедия произошла в ночь на пятницу, 26 августа.
В Ульяновске в результате поножовщины погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 августа, на улице Гончарова.
По информации ведомства, 36-летний ульяновец ударил ножом 19-летнего мужчину в грудь. Молодой человек умер на месте. 25-летнему знакомому погибшего подозреваемый нанес четыре удара, однако, благодаря оказанной медпомощи, он остался жив.
Подозреваемого задержали. Следователь будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.