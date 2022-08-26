В Сараевском районе сгорел «Рено»

В Сараевском районе Рязанской области сгорел автомобиль Renault Megane. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Инцидент произошел в четверг, 25 августа, около Грибов Куст. Машина сгорела на поле вместе со стерней.

Сигнал о возгорании поступил днем около 15 часов. Спасатели прибыли на место, на месте уже работал пожарный расчет из села Можары.

Отмечается, что всего выгорело около пяти гектаров стерни.

«Каким образом в это время в поле оказался автомобиль, который сгорел вместе со жнивьем, неизвестно», — говорится в сообщении.

Пострадала женщина-водитель. Она получила ожоги.