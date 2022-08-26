В Ряжске остановили пьяную женщину на «Киа»
32-летнюю рязанку задержали сотрудники Росгвардии.
В Ряжске остановили пьяную женщину на Kia. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили Kia Rio на улице Лесопарковой. Машина хаотично перестраивалась из полосы в полосу, создавая помехи для других участников движения.
У 32-летней женщина за рулем росгвардейцы заметили признаки алкогольного опьянения. Рязанку передали прибывшим на место сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.