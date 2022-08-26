Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
31°
Сбт, 27
32°
Вск, 28
33°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.1 / 65.95 26/08 16:00
Нал. EUR 63.1 / 66.95 26/08 16:00
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
5 часов назад
235
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
1 882
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
6 546
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
6 869
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанскую область прибыла третья мобильная базовая станция МТС для обеспечения пожарных связью

МТС сообщает о задействовании третьей мобильной базовой станции в Рязанской области для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабных лесных пожаров. Оборудование прибыло из Москвы в Рязань и по заявленной потребности МЧС будет направлено в село Кирьяково Клепиковского района.

Это мобильная базовая станция контейнерного типа, которая покрывает до 15 километров на открытой местности, и пять километров в лесу. Оборудование способно работать автономно без внешнего электроснабжения. Станция обеспечит устойчивую связь даже в условиях стихийного бедствия, что позволит пожарным оперативно обмениваться информацией в ходе борьбы с огнем и быстро реагировать на изменения ситуации.

Оборудование будет отправлено в Кирьяково утром 27 августа. Транспортировка на расстояние 95 километров будет организована силами МТС. По прибытии на место специалисты развернут оборудование и запустят сеть.

Еще две мобильных базовых станции действуют в селах Ольгино Клепиковского района и Новый Кудом Спасского района. Они также обеспечивают связью штабы МЧС по борьбе с пожарами.

«Все три мобильные базовые станции обладают равными техническими характеристиками и способны поддерживать автоматический межсетевой роуминг. Он позволяет абонентам любого оператора связи получить доступ к голосовым звонкам и мобильному интернету МТС. Дополнительное оборудование и усиление мероприятий по обеспечению мобильной связью будут действовать, пока в этом будет необходимость», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее в селе Деулино МТС была расширена емкость LTE-сети на действующей базовой станции, что позволило увеличить пропускную способность в 1,7 раз и обслужить в 2 раза больше трафика передачи данных. Для улучшения покрытия, сектора передатчиков развернуты в сторону села Голованово, где также находится один из штабов МЧС.