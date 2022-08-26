В Рязанском районе прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В четверг, 25 августа, оперативники проверили соблюдение действующего миграционного законодательства. По итогам возбудили 11 административных дел по следующим статьям:
— часть 1 статьи 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации») — два нарушения;
— часть 1 статьи 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») — два нарушения;
— часть 1 статьи 19.27 КоАП РФ («Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета») — семь нарушений.
Рейдовые мероприятия продолжат во всех районах Рязанской области.