В Рязанской области увеличили группировку сил для тушения лесных пожаров

В МЧС России также заявили, что всего самолеты и вертолеты выполнили 2,78 тысячи сливов на очаги возгораний, сбросив 20,88 тысячи тонн воды.

В Рязанской области увеличили численность группировки спасателей, участвующих в тушении лесных пожаров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что численность составляет более 9,6 тысячи человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Источник в экстренных службах отметил, что основные условия сосредоточены на севере региона, где тушат участок протяженностью 11 километров.

В МЧС России также заявили, что всего самолеты и вертолеты выполнили 2,78 тысячи сливов на очаги возгораний, сбросив 20,88 тысячи тонн воды.

Ранее сообщалось, что к тушению привлекли около девяти тысяч человек.