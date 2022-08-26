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В Рязанской области на въездах в зоны лесных пожаров установили КПП

В Рязанской области на въездах в зоны лесных пожаров установили КПП. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на врио губернатора Малкова.

«По ограничению доступа сейчас решение КЧС принято, развернуто три КПП, автомобили не пропускают. Также сейчас перекапываются дороги, семь дорог решили перекрыть вот таким способом. И плюс сформировано два мобильных экипажа, которые постоянно курсируют», — сказал глава региона во время заседания комиссии по координации работ по локализации и ликвидации лесных пожаров.

Напомним, режим ЧС в Рязанской области ввели в понедельник, 22 августа.