В Рязанской область за сутки зафиксировали 433 новых случаев коронавируса

Днем ранее в регионе зарегистрировали 337 случаев ковида.

В Рязанской область за сутки зафиксировали 433 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 129 881 случай. Госпитализировали за сутки 14 человек. Выздоровели за сутки 488 человек, всего — 123 199. Умерли с начала пандемии 3 418 человек.

В России за прошедшие сутки COVID-19 заболели 46 452 человека, всего с начала пандемии — 19 311 973. Выздоровели за сутки 33 709 человек, всего — 18 435 096. Умерли от коронавируса за сутки 81 человек, всего — 383 910.

В четверг, 25 августа, в регионе зарегистрировали 337 случаев ковида.