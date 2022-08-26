В Рязани открылся современный офис РЭСК

В Рязани открыли новый офис Рязанской энергосбытовой компании, дочернего общества ПАО «РусГидро». 25 августа 2022 года двери современного, продуманного до мелочей зала открылись для приема посетителей по адресу: улица Дзержинского, дом № 21а.

На открытии, которое прошло в торжественной обстановке, собрались не только руководители ПАО «РусГидро», ПАО «РЭСК», но и представители власти региона — заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона Дмитрий Устинов, врио заместителя главы администрации Рязани Олег Федин. Такое внимание к открытию нового объекта РЭСК вполне объяснимо, ведь появление такого модернизированного пункта имеет важное значение для всего региона.

Реализация проектов подобных высокотехнологичных офисов позволяет повышать качество обслуживания потребителей услуг ЖКХ. В новом офисе посетители смогут получить консультационную помощь по начислению платы за электроэнергию, оплатить поставленные услуги, а также решить любые вопросы касающиеся энергоснабжения. Помещения офиса разделены на зоны очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов, а клиентским потоком управляет умная электронная очередь.

Каждый новый офис РусГидро демонстрирует самые современные разработки отечественных специалистов, которые позволяют организовать комфортное и максимально удобное предоставление услуг клиентам.

Представленная в центре система «видеоконсультант» разработана российскими производителями в 2020 году. Ее главная особенность — возможность удаленного общения с операторами консультационного центра через видеосвязь. Клиент может, не обращаясь в окно очного обслуживания, быстро и оперативно решить все вопросы. Эта технология применяется для дистанционного общения с клиентами в удаленных от офисов населенных пунктах. В ближайшее время в Рязанской области появятся еще 12 аналогичных систем.

Еще один интерактивный помощник для клиентов нового офиса — информационный терминал, позволяющий корпоративным и частным клиентам получить необходимую информацию. Тактильно-сенсорный терминал адаптирован для людей с ограниченными возможностями, предусмотрен шрифт Брайля и функция чтения информации для слабовидящих клиентов.

Для маленьких посетителей оборудован детский уголок. Здесь есть возможность не только поиграть друг с другом или порисовать — для юных гостей установлен интерактивный стол с сенсорной столешницей. За ним дети смогут провести время с пользой, поиграв в игры на развитие логики, моторики, памяти.

В соответствии с федеральной программой «Доступная среда» новый офис ПАО «РЭСК» полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. На входе имеется пандус и специальный подъемник.

В новом офисе РЭСК ежемесячно будут обслуживаться 72 тыс. физических лиц и 3,3 тыс. корпоративных клиентов Рязани и Рязанского района.

Активная реализация подобных проектов способствует исполнению указов Президента России в части выполнения государственных программ «Цифровая экономика» и импортозамещения.