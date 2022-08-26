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В Рязани дорожный рабочий подрался с выехавшим на новый асфальт таксистом
Инцидент произошел на улице Скоморошенской около дома № 20.

В Рязани дорожный рабочий подрался с выехавшим на новый асфальт таксистом. Видео конфликта опубликовали в группе «Рязань» в пятницу, 26 августа.

По словам автора видео, инцидент произошел на улице Скоморошенской около дома № 20.

На кадрах видно, как дорожный рабочий подходит к машине, оттуда выходит водитель, они ругаются и несколько раз толкают друг друга.

«Ребята в жару укладывают асфальт, а таксист по нему едет, потому что так ему короче», — прокомментировал автор.

Видео Александра Пыжонкова