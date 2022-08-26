В Рязань привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Принесение святыни приурочили к 600-летию с момента обретения мощей.
В Рязань привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Об этом
Принесение святыни приурочили к 600-летию с момента обретения мощей. Ковчег пронесут через 50 епархий России. Общая протяженность маршрута составит 30 тысяч километров.
Встреча святыни в Рязани состоится 13 сентября в 07:30 утра в Успенском соборе кремля, где ежечасно будет читаться акафист преподобному Сергию Радонежскому. Проводы святыни пройдут 14 сентября в 19:00.