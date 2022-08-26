В Кадомском районе пьяный рязанец грозился убить друга молотком
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Рязанцу грозит до двух лет тюрьмы.
В Кадомском районе пьяный рязанец грозился убить друга молотком. Об этом
48-летний местный житель позвал в гости двух друзей для распития алкогольных напитков. Когда спиртное закончилось, хозяин дома попросил гостей уйти, но один из друзей, 49-летний местный житель, потребовал продолжить застолье. Он взял молоток и пригрозил хозяину убийством.
Мужчина позвонил в полицию. Оперативники задержали злоумышленника. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Рязанцу грозит до двух лет тюрьмы.