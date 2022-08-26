В ДТП в Подмосковье погибли два человека

Между собой столкнулись BMW и Mercedes.

В ДТП в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-служба регионального главка МВД.

Авария случилась в пятницу, 26 августа, в 12:30, на 55 километре трассы «Уваровка-Ивакино-Можайск».

По предварительной информации, в 23-летний водитель Mercedes выехал на «встречку» и врезался в BMW.

В результате аварии погибли два человека. Трое пострадали (среди них двое детей 7 и 11 лет), их госпитализировали.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту аварии.