В Чувашии 20-летний молодой человек убил брата
В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя села Яншихово-Норваши Янтиковского района, подозреваемого в убийстве брата. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел около 2 часов 25 августа. Подозреваемый был пьян, он находился у себя дома и поссорился с 27-летним братом. Во время конфликта молодой человек ударил его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.
Злоумышленника задержали. Он дал признательные показания во время допроса.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.