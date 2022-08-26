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В Академии единоборств открылись первые межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Кубок губернатора»

В пятницу, 26 августа, в Академии единоборств открылись первые межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Кубок губернатора». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В них принимают участие представительницы из 11 регионов: Челябинской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Орловской, Московской, Ивановской, Тверской, Воронежской областей, Москвы и республики Северная Осетия-Алания.

Участников турнира приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин. «На выступление гимнасток можно смотреть бесконечно, поэтому уверен, что Кубок губернатора станет традиционным и займет свое место среди других захватывающих соревнований по этому виду спорта», — сказал он.

В торжественном открытии турнира приняли также участие президент федерации художественной гимнастики Рязанской области Олег Наумов и директор Академии единоборств Виталий Шабанов. На соревнованиях также присутствовали заслуженный тренер России, тренер, который стоял у истоков образования вида спорта художественная гимнастика в Рязанской области — Нелл Иванова и воспитанница рязанской школы художественной гимнастики, судья международной категории, тренер высшей категории центра олимпийской подготовки города Москвы — Евгения Финкельштейн-Серова.

Юрий Колдин вручил Кубок губернатора команде Рязанской области, в составе которой Юлия Кормухина, Лилия Антонова, Маргарита Антонова, Александра Лактюшина (все — СШОР «Академия единоборств»), Анастасия Батулькина (СШОР «Олимпиец»), ставшей победителем в групповых упражнениях по программе «мастер спорта России».

Соревнования проходят в индивидуальной и групповой программах.