У рязанца арестовали «Ладу» за долги по алиментам
Мужчина не платил алименты на несовершеннолетнего ребенка и накопил долг в 354 тысячи рублей.
У рязанца арестовали «Ладу» за долги по алиментам. Об этом
Мужчина не платил алименты на несовершеннолетнего ребенка и накопил долг в 354 тысячи рублей.
В четверг, 25 августа, его автомобиль Lada Granta арестовали судебные приставы. Машину оценили в 280 тысяч рублей. Если рязанец не погасит долг в установленный срок, его автомобиль продадут на публичных торгах.