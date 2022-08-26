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Суд отменил решение о расселении дома доктора Живаго
Ранее активисты записали видеообращение к Тарантино с просьбой помочь спасти историческое здание.

Рязанский облсуд удовлетворил апелляционную жалобу одного из собственников дома доктора Живаго и отменил решение Касимовского районного суда о его расселении. Об этом пишет «Вид сбоку».

30 марта Касимовский районный суд вынес решение, согласно которому владельцев единственной не муниципальной квартиры в доме — бывших супругов Калининых — лишают права собственности, а взамен они получают две квартиры в Касимове.

Бывшие собственники взамен должны были получить по одной шестой доли в каждой из квартир. Один из них — Валерий Калинин — не согласился с решением.

Он сообщал, что райсуд не принял во внимание факт о заявлении на получении денежной компенсации, а не доли в новой квартире. Мужчина опасается, что не сможет использовать жилплощадь из-за конфликта с супругой.

Калинин нашел неточности в экспертизе. В документах вместо части дома доктора Живаго и недостроенной пристройки появилась трехкомнатная квартира. Также он посчитал, что рыночная стоимость жилья занижена.

Калинин показал суду техплан, в котором указан не только дом доктора Живаго и еще один дом, стоявший рядом. Как утверждает мужчина, дом снесли после пожара в 2017 году и все собственники получили квартиры, кроме родного брата Калинина.

«Его просто отправили в интернат, я боюсь, что эта участь постигнет и меня», — заявил мужчина в суде.

Рязанский облсуд постановил отменить решение по расселению дома доктора Живаго.

Напомним, ранее активисты записали видеообращение к Тарантино с просьбой помочь спасти историческое здание. На инцидент обратила внимание журналистка и телеведущая Ксения Собчак. После этого касимовская администрация рассказала о планах по восстановлению дома доктора Живаго.