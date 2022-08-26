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Суд оставил без изменений приговор рязанцу, избившему до смерти незнакомца
Он несколько раз ударил незнакомца ногами по голове и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер не приходя в сознание.

Суд оставил без изменений приговор рязанцу, избившему до смерти незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 18 июня 2021 года в поселке Строитель. Пьяный 28-летний рязанец на улице Качевской около дома № 34 корпус 1 попросил у прохожего сигарету. Мужчина ему отказал, после чего начался конфликт. Испугавшись дебошира, мужчина ударил его палкой. Тогда злоумышленник выбил палку и повалил прохожего на землю.

Он несколько раз ударил незнакомца ногами по голове и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер 5 июля не приходя в сознание.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд признал рязанца виновным и назначил девять лет колонии особого режима с ограничением свободы на один год.

После рассмотрения апелляции приговор оставили без изменений.