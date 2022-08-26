Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет запах гари и смог

Он отметил, что дым от пожаров будет сносить в противоположную сторону от Москвы.

Смог и запах гари, накрывающую Москву из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из столицы из-за смены ветра. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, с понедельника, 29 августа, можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным, северо-западным.

Синенков отметил, что дым от пожаров будет сносить в противоположную сторону от Москвы.

Синоптик добавил, что ветер останется в ближайшие дни юго-восточным и вероятность появления смога и запаха гари в столице еще останется.