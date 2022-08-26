Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет запах гари и смог
Он отметил, что дым от пожаров будет сносить в противоположную сторону от Москвы.
Смог и запах гари, накрывающую Москву из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из столицы из-за смены ветра. Об этом передает
По его словам, с понедельника, 29 августа, можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным, северо-западным.
Синенков отметил, что дым от пожаров будет сносить в противоположную сторону от Москвы.
Синоптик добавил, что ветер останется в ближайшие дни юго-восточным и вероятность появления смога и запаха гари в столице еще останется.