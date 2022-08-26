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Шеф-повара накормили спасателей, тушащих пожары под Рязанью
Профессионалы решили не только угостить жителей города своими традиционными блюдами, но и поддержать спасателей, которые тушат пожары в лесах под Рязанью.

В пятницу, 26 августа, в Рязани стартовал фестиваль региональной кухни с участием команд шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта России».

Профессионалы решили не только угостить жителей города своими традиционными блюдами, но и поддержать спасателей, которые тушат пожары в лесах под Рязанью. Шеф-повара из Ростовской и Мурманской области отправили в Клепиковский район 200 курников и 100 штук баранцевых кармашков с олениной и треской.

Они надеются, что угощения порадуют тех, кто рискует жизнью в своей нелегкой работе.