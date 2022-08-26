Рязанский депутат показал «ужасающие» кадры с места лесного пожара около Деулина

Видео Алексей Захаров опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 26 августа.

Рязанский депутат показал «ужасающие» кадры с места лесного пожара около Деулина. Видео Алексей Захаров опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 26 августа.

«Пейзажи, которые сейчас можно увидеть вокруг Деулина, ужасают. В 10 году эти леса не спасли, в 22 тоже», — написал Захаров.

По его мнению, без реформирования системы ухода и контроля за лесом такое будет происходить часто.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем.