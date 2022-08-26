Рязанская спортсменка стала бронзовым призером I Всероссийской Спартакиады
Соревнования проходят в Челябинске.
Рязанская спортсменка Светлана Аристархова стала бронзовым призером I Всероссийской Спартакиады. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Соревнования начались в четверг, 25 августа, на челябинском стадионе имени Елены Елесиной.
В первый день разыграны девять комплектов наград. Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП» Светлана Аристархова стала третьей на дистанции 5000 метров — она показала время 15:53,54. Спортсменка тренируется у Евгения Грачева.