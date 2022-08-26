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Рязанцы могут побывать на экскурсии по стрит-арту Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, не выходя из дома

МТС разработала цифровой спектакль в дополненной реальности «Urban. Saint-P», который знакомит зрителей с культурными особенностями городов. Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов петербургского стрит-арта. Спектакль можно бесплатно посмотреть в приложении MTC Live, где также доступны постановки о Москве и Екатеринбурге.

Спектакль «Urban. Saint-P» состоит из нескольких блоков, посвященных рассказам о противостоянии консерваторов — противников уличной культуры и стрит-арта и новаторов, которые отстаивают свое право на самовыражение. AR-сцены позволяют увидеть рядом с собой лучшие произведения именитых художников и знаменитые объекты паблик-арта Санкт-Петербурга.

AR-спектакль доступен в приложении МТС Live, посмотреть его можно в любом городе России. Для этого лучше выбрать открытое пространство — сквер или парк, или закрытое помещение, где много места для передвижения. Зрители из Санкт-Петербурга смогут увидеть объекты вживую, пройдя по отмеченным в приложении координатам.

Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов петербургского стрит-арта: Андрея Бергера, Артема Стефанова, Арт-группы Явь, Petro x Slak, Паши Каса и Павла Мокича. Произведения искусства становятся доступны для просмотра по мере развития сюжета, а драматургия самого спектакля базируется на конфликте между культурным консерватизмом и модернизмом, иллюстрируя противостояние двух хранителей города — Медного Всадника и Музы.

Digital-технологии позволяют задокументировать муралы, которые уже не найти на улицах города. В частности, создателям спектакля удалось увековечить портрет поэта Даниила Хармса, который недавно был закрашен после длительных дискуссий. Также удалось сохранить в цифровом формате закрашенную работу Арт-группы Явь «Женская Власть».

За музыкальное оформление постановки отвечает известный российских хип-хоп исполнитель OBLADAET — он написал заглавную музыкальную тему и озвучил роль Уличного Поэта. Для MTC Music артист подобрал треки для любителей питерского андерграунда. Роль Музы, проводницы для зрителя, озвучила Маша Хима — рэп-исполнительница, одна из главных фрэшменов российской сцены.

Urban Russia — совместный проект МТС Live, креативного агентства HUMAN Creative Production и AR-студии Immerse Lab. Это экспериментальная серия спектаклей о локальной городской культуре России. Каждый спектакль рассказывает зрителям об особенностях художественной и социальной жизни города через призму стрит-арта и уличной культуры.