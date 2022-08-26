Руководство города и области приехало на пуск вентиляторной градирни Ново-Рязанской ТЭЦ

Мероприятие состоялось в среду, 24 августа.

На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа ввели в эксплуатацию новую вентиляторную градирню № 3 — установку для понижения температуры циркуляционной воды, охлаждающей турбоагрегаты. Это увеличит располагаемую мощность станции в летние месяцы на 70 мегаватт, то есть примерно на 30 процентов.

На церемонию официального пуска нового объекта приехали руководители области и города — зампред регионального правительства Юлия Швакова, и. о. министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона Дмитрий Устинов, председатель гордумы Татьяна Панфилова, глава администрации города Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, директор Рязанского регионального диспетчерского управления энергосистемы Юрий Колесов. Вместе с руководителями ТЭЦ они перерезали красную ленту.

Градирню освятил иерей Вячеслав Зотов из Христорождественского кафедрального собора Рязани.

Как рассказал гостям директор Ново-Рязанской ТЭЦ Михаил Иванчиков, инвестиции в новый объект составили более 225 миллионов рублей, строительство и наладка шли три года, подрядчиком выступила организация «Строительные материалы Сибири».

Руководителей области и города пригласили на собрание представителей коллектива станции, посвященное успешному завершению проекта.

— Ваша станция обеспечивает энергией 60 процентов города Рязани, предприятия Южного промузла. Мы ценим надежность и бесперебойность ее работы, — заметила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова.

На вопрос о впечатлении от предприятия она ответила:

— Главный принцип работы такого крупного объекта — это надежность, и мы сегодня наглядно увидели это на примере работы станции. Большой объем ее инвестиционной программы нацелен на повышение энергоэффективности. Впечатление от работы ТЭЦ самые положительные.

С поздравлениями к коллективу ТЭЦ обратились председатель гордумы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Елена Сорокина. Они поблагодарили энергетиков за работу на благо горожан.

— Запуск новой градирни дает городу надежность и уверенность в завтрашнем дне, — заверила Татьяна Панфилова. — Город будет с теплом, с горячей водой, люди будут меньше обращаться по этим вопросам к депутатам.

— Рада, что в нашем городе есть предприятие, которое является примером для всех отраслей по надежности, эффективности, честности и результатам, — призналась глава администрации. — Мы с Ново-Рязанской ТЭЦ вышли на конструктивный диалог, нашли взаимопонимание. От эффективности работы ТЭЦ, а это очень надежный партнер, зависит комфорт жителей.

— Технический и людской потенциал, который сформирован на станции, позволяет решать любые проблемы, — отметил региональный министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. — Мы находимся в диалоге и согласовываем все технические вопросы, в том числе в наших программах развития электроэнергетики.

Председатель совета директоров Ново-Рязанской ТЭЦ Анатолий Шестаков заверил, что процесс модернизации станции продолжится.

— Самой главной нашей целью в будущем станет замена турбины № 9, которой уже исполнилось 55 лет, — рассказал он. — Она уже три срока отслужила, после капитального ремонта прослужит еще 5-6 лет. Но от нее зависит практически весь город по теплу. На замену потребуется значительный объем инвестиций. И чтобы к этому подготовиться, нужно вначале построить турбину № 2 для замещения тепловой мощности девятой турбины и обновить изношенные паропроводы.

— На предприятии много талантливой, способной молодежи. Коллектив уже имеет опыт строительства турбины № 4 и новой градирни, мы готовы к реализации новых проектов, — пообещал Шестаков.