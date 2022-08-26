Прио-Внешторгбанк дал кладоискателям новые подсказки

26 августа организаторы проекта обещают опубликовать еще две подсказки. Первыми их увидят подписчики Прио-Внешторгбанка в соцсетях и пользователи сайта priovtb.com.

Прио-Внешторгбанк дал участникам проекта «Красоты России» новые подсказки. Второй тайник располагается в Коломенском кремле, сообщили организаторы проекта.

«Самая высокая башня кремля — Коломенская — диаметром 11 метров, имеет 20 граней, поэтому кажется почти круглой. Если посчастливится, побывайте на экскурсии по кремлёвской стене — увидите эту башню изнутри. Там вам покажут комнату, в которой, возможно, содержали Марину Мнишек, жену Лжедмитрия I. В 1611 году ее принимали в Коломне как царицу, но когда войска князя Пожарского погнали поляков из Москвы, атаман Заруцкий с казаками примчался к ней как к жене, и Марина бежала с ним в Астрахань. По преданию, с собой они прихватили множество сокровищ. Часть драгоценностей спрятали в урочище Старцевский брод „в 25 верстах от Коломны“, только правда это или нет, теперь уже никто не скажет. Через два года Марину и Заруцкого поймали, привезли обратно в Москву. Заруцкий был казнен, а вот что стало с Мариной и где она похоронена, доподлинно неизвестно. По одним источникам, она умерла своей смертью от тоски, по другим — была казнена. В Коломне вам расскажут предание, что она была возвращена в Коломну и посажена в Коломенскую башню. Ту самую, которую теперь все называют Маринкиной. Поговаривают, что в самой башне могут быть спрятаны и ее драгоценности. Никаких документальных подтверждений этому нет, но за свои клады организаторы проекта „Красоты России“ — Прио-Внешторгбанк — ручается. Тайник с сертификатом точно сделан. И место, где он спрятан, легко найти по фотоподсказке № 2», — рассказали в Прио-Внешторгбанке.

Третий сертификат команда заложили перед сплавом. Стартовали от деревни Великое поле в километре от Зарайска.

По устным народным преданиям в окрестностях деревни, в долине Осетра под одноименным названием Великое Поле, в декабре 1237 воевода Рязани Евпатий Коловрат сформировал из оставшихся в живых ратников отряд из 1700 всадников и отсюда отправился вслед за Батыевым войском. Позже на этом историческом месте великий Московский князь Дмитрий Донской устраивал смотр войскам перед выступлением на Вожское сражение, которое состоялось 11 августа 1378.

«Будете гулять там — обязательно увидите место с фотоподсказки № 3. Всем кладоискателям желаем удачи! Только помните, что все клады спрятаны так, чтобы их можно было достать, ничего не ломая и не разрушая», — рассказали участникам.