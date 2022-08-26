Приговор виновнику ДТП в центре Рязани вступил в силу
Авария произошла в 2019 году.
Приговор виновнику ДТП в центре Рязани вступил в силу. Об этом сообщается на
Авария произошла вечером 1 декабря 2019 года.
Пьяный рязанец на Jeep Grand Cherokee ехал в сторону улицы Спортивная. На путепроводе он выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии водителю «ВАЗ-21144» причинены травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.
Виновника аварии осудили на три года десять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили права заниматься деятельность, связанной с управлением транспорта.
Он подал апелляцию. Суд отказал в удовлетворении требований.