Полиция рассказала подробности аварии с пешеходом на улице Дзержинского
ДТП произошло в четверг, 25 августа, в 11:18 около дома № 64/1.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии на улице Дзержинского, где пострадал пешеход.
ДТП произошло в четверг, 25 августа, в 11:18 около дома № 64/1.
«ВАЗ» под управлением 67-летнего рязанца наехал на 50-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка.
Ранее видео с места аварии в соцсетях опубликовали очевидцы.