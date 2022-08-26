Площадь пожаров в Рязанской области превысила 17 тысяч гектаров
Данные привело ФБУ «Авиалесоохрана».
В Рязанской области увеличилась общая площадь пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Всего огонь прошел 17 480 гектаров:
- два лесных пожара на площади, пройденной огнем 14 000 гектаров;
- один пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 45 га;
- четыре пожара в особо охраняемых природных территориях на площади, пройденной огнем 3 435 га (Окский заповедник, национальный парк «Мещерский»).