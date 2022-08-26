Опубликовано распределение должностей в рязанском правительстве

Стало известно распределение должностных полномочий в рязанском правительстве после назначения Юлии Шваковой.

Вице-губернатор Артем Бранов продолжит курировать работу регионального минфина, также он будет координировать деятельность зампреда правительства области в соцсфере, курировать деятельность аппарата правительства, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерства строительного комплекса Рязанской области, главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, государственной жилищной инспекции Рязанской области.

Первый зампред правительства Анна Рослякова будет курировать деятельность регионального министерства по делам территорий и информационной политике, главного архивного управления области, главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона, государственной инспекции строительного надзора Рязанской области.

Зампред правительства в сфере экономики Юлия Швакова будет курировать деятельность министерства имущественных и земельных отношений региона, министерства экономического развития Рязанской области (за исключением инвестиционной политики и развития туризма), главного управления «Региональная энергетическая комиссия» региона.

Зампред правительства в сфере хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов будет курировать министерства сельского хозяйства и продовольствия области, министерства природопользования региона, главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, главного управления ветеринарии области.

Ранее стало известно, какие сферы будет курировать Артем Никитин.