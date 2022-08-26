Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла до 17,5 тысячи гектаров
Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 14%.
Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла до 17,5 тысячи гектаров. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщило
По состоянию на четверг, 25 августа, площадь пожаров составляла 15,23 тысячи гектаров. По состоянию на пятницу, 26 августа, площадь достигла 17,48 тысячи гектаров.
Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14%, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Напомним, в Рязанской области действует режим ЧС. В 13 районах из-за лесных пожаров запретили охоту.