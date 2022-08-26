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Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла до 17,5 тысячи гектаров
Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 14%.

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла до 17,5 тысячи гектаров. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

По состоянию на четверг, 25 августа, площадь пожаров составляла 15,23 тысячи гектаров. По состоянию на пятницу, 26 августа, площадь достигла 17,48 тысячи гектаров.

Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14%, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Напомним, в Рязанской области действует режим ЧС. В 13 районах из-за лесных пожаров запретили охоту.