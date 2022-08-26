Названы новые причины лесных пожаров в Рязанской области

Новые очаги пожаров в Рязанской области, которые находятся рядом с действующими возгораниями, имеют признаки поджогов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства сообщил, что изначально поджоги не были причиной лесных пожаров в регионе, но появились факты, указывающие на то, что около действующих очагов в районе фронта пожара произошли поджоги.

Ранее врио губернатора Павел Малков сообщил, что пожар начался «по естественным причинам», однако не исключил поджогов в некоторых местах.