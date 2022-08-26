Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
32°
Сбт, 27
32°
Вск, 28
32°
ЦБ USD 59.77 -0.23 26/08
ЦБ EUR 59.6 0.09 26/08
Нал. USD 63.55 / 61.46 26/08 12:07
Нал. EUR 64.8 / 61.11 26/08 12:07
Новости
Публикации
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 2022 18:28
1 657
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
6 406
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
6 730
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
47 256
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Московской области на Оке восьмилетнему мальчику отрезало ногу винтом катера
Водителя катера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».

В Московской области на Оке восьмилетнему мальчику отрезало ногу винтом катера. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного отдела на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в четверг, 25 августа, около 17:00. Ребенок катался на водных лыжах, отцепился от катера и упал в воду. После этого на мальчика наехал следующий за ним катер, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала 112, восьмилетнему мальчику винтом отрубило левую стопу и разорвало бедро. Его доставили в больницу.

Водителя катера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».