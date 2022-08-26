В Московской области на Оке восьмилетнему мальчику отрезало ногу винтом катера

Водителя катера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».

В Московской области на Оке восьмилетнему мальчику отрезало ногу винтом катера. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного отдела на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в четверг, 25 августа, около 17:00. Ребенок катался на водных лыжах, отцепился от катера и упал в воду. После этого на мальчика наехал следующий за ним катер, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала 112, восьмилетнему мальчику винтом отрубило левую стопу и разорвало бедро. Его доставили в больницу.

Водителя катера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».