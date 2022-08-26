Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
32°
Сбт, 27
32°
Вск, 28
32°
ЦБ USD 59.77 -0.23 26/08
ЦБ EUR 59.6 0.09 26/08
Нал. USD 63.55 / 61.46 26/08 12:07
Нал. EUR 64.8 / 61.11 26/08 12:07
Новости
Публикации
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 2022 18:28
1 657
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
6 406
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
6 730
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
47 255
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На девяти рязанских улицах 29 августа снизят подачу холодной воды
По двум адресам будет организован подвоз воды.

На девяти рязанских улицах снизят подачу холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

Подачу снизят в понедельник, 29 августа с 11:00 до 30 августа 2:00.

  • улица Дружная, дома №№ 11 корпус 2, 11, 11а, 11б, 13, 13б (Детский сад № 152), 14, 16 корпус 1 (Рязанский геронтологический центр имени Мальшина), 16, 2/14 (ДШИ № 3 (клуб)), 2а (СК Химик), 3, 35 г (СК Химик), 5 (СК Химик), 7;
  • улица Качевская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 26, 30, 32, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 34, 36 корпус 1, 36;
  • улица Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • поселок Качево, дома №№ 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корпус 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;
  • поселок Мордасово, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 корпус 1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 корпус 1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8;
  • улица Поселковая, д. 13, 14, 14а, 1а, 3, 3а, 4, 5 корпус 1 (Н1) (ГБУ Р. О. Городская поликлиника № 12), 5 корпус 1, 5, 6 (Н1) (ГБУ Р. О. Городская поликлиника № 12), 6 — МБУДО ДШИ № 3, 7, 7а (ГБУ Р. О. Городская поликлиника № 12), 8,
  • улица Предзаводская, д. 1/11, 1, 10 корпус 1, 10а, 12/9, 12, 13 (Детский сад № 152), 15 (Школа № 49), 1а, 2/9, 2, 4/10, 4, 6а, 7 (Библиотека-филиал № 10), 7, 8, 9А;
  • Ряжское шоссе, д. 20, 20 стр. 3 (АГЗС) 20з (организация);
  • район Строитель, дома №№ 7,7А Организации.

Воду будут подвозить по адресам:

  • улица Качевская, дом № 34 корпус 4 (ЦТП № 2);
  • улица Предзаводская — Дружная.