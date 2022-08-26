На девяти рязанских улицах 29 августа снизят подачу холодной воды
По двум адресам будет организован подвоз воды.
На девяти рязанских улицах снизят подачу холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
Подачу снизят в понедельник, 29 августа с 11:00 до 30 августа 2:00.
- улица Дружная, дома №№ 11 корпус 2, 11, 11а, 11б, 13, 13б (Детский сад № 152), 14, 16 корпус 1 (Рязанский геронтологический центр имени Мальшина), 16, 2/14 (ДШИ № 3 (клуб)), 2а (СК Химик), 3, 35 г (СК Химик), 5 (СК Химик), 7;
- улица Качевская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 26, 30, 32, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 34, 36 корпус 1, 36;
- улица Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- поселок Качево, дома №№ 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корпус 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;
- поселок Мордасово, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 корпус 1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 корпус 1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8;
- улица Поселковая, д. 13, 14, 14а, 1а, 3, 3а, 4, 5 корпус 1 (Н1) (
ГБУ Р. О. Городскаяполиклиника № 12), 5 корпус 1, 5, 6 (Н1) ( ГБУ Р. О. Городскаяполиклиника № 12), 6 — МБУДО ДШИ № 3, 7, 7а ( ГБУ Р. О. Городскаяполиклиника № 12), 8,
- улица Предзаводская, д. 1/11, 1, 10 корпус 1, 10а, 12/9, 12, 13 (Детский сад № 152), 15 (Школа № 49), 1а, 2/9, 2, 4/10, 4, 6а, 7 (Библиотека-филиал № 10), 7, 8, 9А;
- Ряжское шоссе, д. 20, 20 стр. 3 (АГЗС) 20з (организация);
- район Строитель, дома №№ 7,7А Организации.
Воду будут подвозить по адресам:
- улица Качевская, дом № 34 корпус 4 (ЦТП № 2);
- улица Предзаводская — Дружная.