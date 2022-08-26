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Мужчине, насмерть избившего рязанца недалеко от «Ленты», вынесли приговор
Трагедия произошла 6 ноября 2020 года.

Мужчине, насмерть избившего рязанца, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 6 ноября 2020 года, около 22:50, на лестничном марше слева от входа в гипермаркет «Лента».

Мужчина один раз ударил в рязанца в грудную клетку. От этого он упал с лестничного пролета, неоднократно ударившись при падении головой и конечностями.

После этого у входа в гипермаркет рязанец ударил мужчину локтем и кулаком по лицу. В итоге у потерпевшего выявили телесные повреждения, в том числе ушиб головного мозга с травматическим кровоизлиянием под его оболочки — это привело к отеку органа. По пути домой около 8:00 7 ноября около дома № 38 корпус 1 по Касимовскому шоссе мужчина умер.

Подсудимый вину не признал. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчину осудили на девять лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему назначили ограничение свободы на срок один год.

Приговор не вступил в законную силу.