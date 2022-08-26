Малков заявил о взятии под контроль ситуации с тушением лесных пожаров

Также чиновник поддержал решение мэрии о переносе дня города.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил о взятии под контроль ситуации с тушением лесных пожаров. Об этом он сообщил в персональном Telegram-канале .

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Ситуация взята под контроль, продолжаем усиливать группировку по всем направлениям», — обратился политик к пользователям в пятницу, 26 августа.

Помимо этого, Малков поддержал решение мэрии города о переносе празднования Дня города. «Понимаю, как все готовились, но наша общая задача сейчас — преодолеть сложившуюся в регионе ЧС», — написал чиновник.